28 августа 2016, 09:33
В Москве забросали яйцами посольство Украины
Неизвестные забросали яйцами посольство Украины в Леонтьевском переулке в Москве, сообщает ТАСС.
Вечером 27 августа у здания дипмиссии прошла акция протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве, в которой приняли участие около сотни человек.
Участники акции жгли файеры, выкрикивали лозунги «Руки прочь от наших дипломатов!», «Фашизм не пройдет!», «Хунту к ответу!».
Акция проводилась без официального разрешения, поэтому полицейские призвали ее участников разойтись.
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