В Москве забросали яйцами посольство Украины

Неизвестные забросали яйцами посольство Украины в Леонтьевском переулке в Москве, сообщает ТАСС.

Вечером 27 августа у здания дипмиссии прошла акция протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве, в которой приняли участие около сотни человек.

Участники акции жгли файеры, выкрикивали лозунги «Руки прочь от наших дипломатов!», «Фашизм не пройдет!», «Хунту к ответу!».

Акция проводилась без официального разрешения, поэтому полицейские призвали ее участников разойтись.