Россия сняла ограничения на чартеры в Турцию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики"». Документ опубликован на официальном сайте российского правительства.

В соответствии с постановлением, авиаперевозчикам, осуществляющим чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, разрешается возобновить рейсы.

Им предписано обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение авиационной безопасности при осуществлении таких перевозок.

Напомним, чартеры между Россией и Турцией были отменены после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. После письма турецкого президента Реджепа Эрдогана российскому лидеру Владимиру Путину с извинениями Путин поручил снять ограничения. Однако процесс затормозился из-за попытки военного переворота в Турции.