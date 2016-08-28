28 августа 2016, 19:46
В Германии заявили о провале переговоров о свободной торговле между ЕС и США
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что переговоры о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве между Евросоюзом и США фактически потерпели крах, сообщает Associated Press.
Габриэль уточнил, что по результатам 14 раундов переговоров сторонам не удалось прийти к компромиссу ни по одному из 27 пунктов: «По-моему, переговоры де-факто провалились, хотя никто этого не признает».
По мнению вице-канцлера, причиной провала переговоров стало нежелание ЕС «подчиняться американским требованиям».
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