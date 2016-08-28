Жители села в Одесской области потребовали выселить цыган из-за убийства ребенка

Жители села Лощиновка в Одесской области Украины заявили о намерении добиваться выселения всех цыган, сообщает телеканал «112 Украина». Такое решение местные жители приняли после убийства восьмилетней девочки, в котором подозревается мужчина цыганского происхождения.

Тело ребенка обнаружили 27 августа в заброшенном сельском доме. По данному факту возбуждено дело по статье «Умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием и насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом».

В рамках расследования дела задержан подозреваемый – 20-летний цыган. Задержанный свою вину отрицает.

После случившегося жители Лощиновки устроили погромы в цыганских домах и потребовали выселить цыган из села.