Цыгане пообещали покинуть село в Одесской области после погромов

Представители цыганской общины добровольно покинут село Лощиновка в Одесской области Украины, сообщила в эфире телеканала «112 Украина» глава Измаильского районного совета Валентина Стойкова.

Стойкова рассказала: «Достигнута договоренность, что тем ромам, которые проживали в Лощиновке, завтра с 9:00 будет дана возможность мирно забрать свои вещи и выехать из села.

Депутат местного совета Юрий Шишман рассказал «Комсомольской правде на Украине», что 29 августа сотрудники правоохранительных органов организуют коридор, по которому цыгане смогут забрать свои вещи и покинуть село: «А уже после они будут как-то продавать свои дома и землю».

Напомним, после задержания 20-летнего цыгана по подозрению в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Лощиновке начались погромы: местные жители разгромили дома цыган и потребовали, чтобы цыгане покинули село.