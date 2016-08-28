В Чечне ветром повредило более 60 домов

В Чеченской Республике шквалистым ветром повредило кровли 59 частных и 5 многоквартирных домов с общим населением 358 человек, сообщает республиканское управление МЧС РФ.

Согласно сообщению, дожди и шквалистый ветер обрушились на Грозный и населенные пункты Надтеречного и Урус-Мартановского районов.

Помимо жилых домов повреждены крыши девяти социально значимых объектов: три общеобразовательные школы, два многофункциональных центра, дом культуры, спорткомплекс, Центральный роддом Грозного, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, а также один из корпусов ЧГТРК «Грозный».

Вследствие обрушения стены в частном доме погибла девушка, пострадал один человек.