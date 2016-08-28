В Италии зафиксирован новый подземный толчок

В итальянской области Марке в районе города Аркуата-дель-Тронто произошел новый подземный толчок, сообщает RaiNews24.

По данным телеканала, магнитуда толчка составляла 4,4. Эпицентр залегал в девяти километрах под землей. Колебания ощущались в том числе в Риме.

Напомним, в ночь на 24 августа в центральной Италии произошло землетрясение – по уточненным данным, магнитудой 6,0. Погибли 290 человек. С 24 августа в стране было зафиксировано более 1800 подземных толчков.