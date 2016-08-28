Президент ПКР назвал незаконной передачу российских лицензий США

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал передачу лицензий российских спортсменов, которых не допустили к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, сборной США, передает «Р-Спорт».

Лукин заявил: «Мое мнение остается в силе — все решения, которые приняты в отношении российской команды, незаконны. Они были, есть и будут незаконными. И мы это дело не оставим, вот и все».

Глава ПКР также отметил, что 29 августа ожидается решение по индивидуальным заявкам российских паралимпийцев о допуске к Играм: «Завтра, по-видимому, будет принято окончательное решение на данном этапе».

Заявки подали 23 российских спортсмена, отмечает ТАСС: пловчиха Олеся Владыкина, легкоатлеты Маргарита Гончарова, Алексей Ашапатов, Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов, велосипедисты Алексей Обыденнов, Наталья Януто, Светлана Мошкович, Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов.