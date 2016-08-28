Меркель допустила проведение переговоров о снятии санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью телеканалу ARD, что вопрос снятия санкций с России может оказаться на повестке дня.

При этом Меркель напомнила позицию Запада, в соответствии с которой снятие санкций с России обусловлено выполнением минских соглашений. По словам канцлера Германии, с учетом хода выполнения минских соглашений время снятия антироссийских санкций еще не пришло: «Учитывая ход реализации "Минска", к сожалению, нет».

«Но если мы продвинемся в реализации минских соглашений, то это, конечно, окажется на повестке дня», – резюмировала Меркель.