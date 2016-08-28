В Киргизии объявили траур по жертвам пожара на складе в Москве

29 августа объявлено днем траура в Киргизии – в стране намерены почтить память погибших при пожаре на складе в Москве, большинство которых были гражданами Киргизии, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 27 августа на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелся склад, погибли 17 человек, 15 из них – граждане Киргизии. Ранее в МЧС сообщили, что погибшие при пожаре были заблокированы в одном из помещений и для попадания к ним пришлось ломать стену.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.