Лицензии отстраненных от Паралимпиады россиян отдали американцам

Паралимпийская сборная США получила дополнительные 22 лицензии для выступления на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, говорится в сообщении Паралимпийского комитета США, которое приводит Reuters.

Американская сборная получила лицензии российских спортсменов, отстраненных от участия в Паралимпиаде в Рио решением Международного паралимпийского комитета и Спортивного арбитражного суда.

Таким образом, в Рио поедут не 267 паралимпийцев из США, а 289 – это рекордный показатель для Соединенных Штатов.