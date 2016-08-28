В результате летных инцидентов в Чехии погибли пилоты

В чешской Моравии произошло два летных инцидента: столкнулись два самолета во время показательного полета и разбился планер, сообщает Associated Press.

Планер упал в районе города Йиглава. Погиб 41-летний пилот.

Столкновение самолетов произошло в районе города Оломоуц. Погиб 65-летний пилот одного из самолетов. Люди, находившиеся во втором самолете, получили тяжелые ранения.

Причины и обстоятельства инцидентов уточняются.