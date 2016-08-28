28 августа 2016, 17:58
В результате летных инцидентов в Чехии погибли пилоты
В чешской Моравии произошло два летных инцидента: столкнулись два самолета во время показательного полета и разбился планер, сообщает Associated Press.
Планер упал в районе города Йиглава. Погиб 41-летний пилот.
Столкновение самолетов произошло в районе города Оломоуц. Погиб 65-летний пилот одного из самолетов. Люди, находившиеся во втором самолете, получили тяжелые ранения.
Причины и обстоятельства инцидентов уточняются.
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