Министр обороны Украины уволил советника за подделку снимков из зоны АТО
Министр обороны Украины Степан Полторак уволил своего советника на общественных началах Дмитрия Муравского. Причину увольнения Полторак объяснил на своей странице в Facebook.
В сообщении украинского министра говорится: «Считаю, что имею право увольнять назначенных мной советников, если их личные заявления вредят репутации министерства обороны и вооруженных сил».
Муравский ранее публиковал снимки, якобы сделанные в зоне антитеррористической операции на востоке Украины. Однако участники операции и другие фотографы выражали сомнения в документальности фотографий. Муравский же утверждал, что снимки не постановочные.
После резонанса, вызванного фотографиями, Муравский был уволен. Глава минобороны Украины отметил: «Конфликт подлинности или постановочности фото вышел за рамки украинского общества. <…> Последствия распространения в мировом сообществе обвинений Украины в фальсификации фактов российской агрессии могут подорвать авторитет страны».