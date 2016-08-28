СМИ сообщили об обнаружении в Киеве мертвого российского журналиста

В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин, сообщает телеканал «112 Украина».

В сообщении говорится: «Щетинина обнаружили на балконе его друзья, которые пришли поздравить его с днем рождения. Он сидел на стуле с огнестрельным ранением в голову (под стулом лежал пистолет)».

Дело рассматривается как самоубийство, поскольку накануне Щетинин отправил одному из близких людей электронное письмо с сообщением о намерении покончить с собой, говорится в сообщении.