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28 августа 2016, 10:03
журналисты суицид Украина

СМИ сообщили об обнаружении в Киеве мертвого российского журналиста

Полиция Украины
Полиция Украины

В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин, сообщает телеканал «112 Украина».

В сообщении говорится: «Щетинина обнаружили на балконе его друзья, которые пришли поздравить его с днем рождения. Он сидел на стуле с огнестрельным ранением в голову (под стулом лежал пистолет)».

Дело рассматривается как самоубийство, поскольку накануне Щетинин отправил одному из близких людей электронное письмо с сообщением о намерении покончить с собой, говорится в сообщении.

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