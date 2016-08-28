Жертвами турецких обстрелов в Сирии стали 35 человек

В Сирии в результате турецких обстрелов погибли 35 человек, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.

20 человек погибли, 50 человек получили ранения при обстреле деревни Джуб аль-Куса на территории, подконтрольной сирийским курдам. Еще 15 человек погибли при обстреле деревни Аль-Амарна.

Напомним, Турция начала военную операцию на территории Сирии 24 августа.