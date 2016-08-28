Мемория. Лев Термен

28 августа 1896 года родился изобретатель Лев Термен

Личное дело

Лев Сергеевич Термен (1896 — 1993) родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Его отец, Сергей Эмильевич Термен, был известным юристом, мать Евгения Антоновна, занималась живописью и музыкой..

Мальчик с детства интересовался техникой, увлекался математикой, физикой, ставил опыты. Родители специально для него организовали дома лабораторию, в которой вечно что-то взрывалось, а на даче была небольшая обсерватория. В 1914 году Лев с серебряной медалью окончил Петербургскую первую мужскую гимназию и поступил на физико-математический факультет СПбУ. Параллельно обучался по классу виолончели Петербургской консерватории, которую окончил в 1916 году.

В 1916 году прямо со второго курса университета Термен был призван в армию и направлен на ускоренную подготовку в Николаевское инженерное училище, а затем на офицерские электротехнические курсы. Когда началась революция, он служил младшим офицером запасного электротехнического батальона, обслуживавшего самую мощную в стране Царскосельскую радиостанцию под Петроградом.

После установления советской власти сперва продолжил работать на той же радиостанции, а позже был направлен в Москву в военную радиолабораторию.

В 1919 году А. Ф. Иоффе пригласил Термена как специалиста по радиотехнике на работу к себе в только что созданный Физико-технический институт в Петрограде. Его назначили заведующим лабораторией Физико-технического института. Новому сотруднику была поставлена задача измерения диэлектрической постоянной газов при различных давлениях и температурах. Первый вариант измерительной установки Термена представлял собой генератор электрических колебаний на катодной лампе. Газ содержался в полости между металлическими пластинами и выполнял роль конденсатора, влиявшего на частоту электрических колебаний. В процессе работы над повышением чувствительности установки возникла идея объединения двух генераторов, один из которых давал колебания определённой неизменной частоты. Сигналы от обоих генераторов подавались на катодное реле, на выходе которого формировался сигнал с разностной частотой. При этом, если частота попадала в звуковой диапазон, то сигнал можно было принимать на слух. Работая над усовершенствованием прибора, присоединив к нему преобразователь с микрофоном, исследователь обнаружил, что собранный им агрегат способен издавать звуки, «петь», когда к нему приближается рука.

В 1920 году на основе этой экспериментальной измерительной установки Лев Термен изобрёл первый в мире электромузыкальный инструмент - «Терменвокс», сделавший его знаменитым. Игра на терменвоксе заключается в изменении музыкантом расстояния от рук музыканта до антенн инструмента, за счет чего изменяется емкость колебательного контура и, как следствие, частота звука. Впервые возможности нового инструмента Термен продмонстрировал в 1921 году на Восьмом Всероссийском электротехническом съезде, где выступил с докладом о применении катодных реле. Свое выступление он завершил демонстрацией терменвокса, сыграв на нем произведения Сен-Санса, Минкуса и Массне.

А вскоре после этого, весной 1922 года, изобретателя вызвали в Кремль. «Электромуэыка» (тогда ее называли «радиомузыкой») привлекла внимание В. И. Ленина. В литературе, посвящённой жизни Ленина, описана его встреча с Терменом в Кремле в марте 1922 года. Изобретатель показывал свой инструмент, объяснял принцип его работы, а Ленин пытался исполнить на терменвоксе «Жаворонка» Глинки. Но прежде всего вождя заинтересовало изобретение Термена как еще одна демонстрация неограниченных возможностей электричества и электрификации. «Надо это всячески пропагандировать!» — сказал Ленин после этого концерта в Кремле. Он поручил секретарю ВЦИКа Енукидзе помочь музыканту-физику. Уже через несколько дней Термен получил от Енукидзе мандат, который давал ему право беспрепятственного проезда по всем железным дорогам России. Афиши с именем Термена замелькали городам страны. Более ста восьмидесяти концертов и лекций провел Термен в разных городах и селах.

Уже в декабре следующего года в Петрограде появились афиши: «Большой зал Государственной академической филармонии. Один вечер Л. С. Термена. Радиомузыка. Вновь изобретённый музыкальный инструмент». «Изобретение Термена — музыкальный трактор, идущий на смену сохе…», - восторженно утверждала советская пресса.

Будучи весьма разносторонним человеком, Термен изобрёл множество различных автоматических систем (автоматические двери, автоматы освещения и т. д.) и систем охранной сигнализации. На встрече в Кремле он также продемонстрировал Ленину основанное на том же принципе, что и терменвокс, устройство охранной сигнализации.

После этой демонстрации Термену заказали сперва оборудовать сигнализацией Гохран и Скифский отдел Эрмитажа, а затем и Госбанк.

В 1925—1926 годах Лев Термен продолжил учебу – поступил в Политехнический институт. Для дипломной работы он взял фантастическую по тем временам тему: «электрическое дальновидение» (в то время уже было известно слово «телевидение», но Термен предпочитал иное — дальновидение).. В итоге он создал и продемонстрировал действующие макеты устройства для «беспроволочной» передачи изображения на расстояние - одну из первых телевизионных систем. Тогда ни один из изобретенных вариантов телепередач не позволял наблюдать движущиеся предметы непосредственно в момент совершения движения. Термен предложил устройство, предоставляющее такую возможность. Он применил для создания своей установки уже известные технические изобретения, но в такой последовательности, которая никому другому до него не приходила в голову.

В 1927 году Термен получил приглашение на международную музыкальную выставку во Франкфурте-на-Майне. Его доклад и демонстрация изобретений пользовались огромным успехом и принесли ему всемирную известность. Термена засыпают приглашениями. Дрезден, Нюрнберг, Гамбург, Берлин провожают его овациями и цветами. Восторженные отзывы слушателей и критиков «музыки воздуха», «музыки эфирных волн», «музыки сфер».

После головокружительного успеха в Европе Термена в 1928 году командировали в Америку. Официально он представлял Народный комитет просвещения. В США он запатентовал терменвокс и свою систему охранной сигнализации и вскоре продал лицензию на право серийного выпуска упрощённой версии терменвокса компании RCA (Radio Corporation of America).

По приезде в Америку Термен учредил музыкально-танцевальную студию Theremin Studio и арендовал для нее в Нью-Йорке на 99 лет шестиэтажное здание. Это дало возможность создать в США торговые представительства СССР, под «крышей» которых могли работать советские разведчики.

В 1931 — 1938 годах Термен был директором компании по выпуску систем бесконтактной охранной сигнализации Teletouch Inc. Тогда же он разработал системы сигнализаций для тюрем Синг-Синг и Алькатрас.

Студия Термена довольно быстро стала весьма популярна в Нью-Йорке. В ней бывали Джордж Гершвин, Морис Равель, Яша Хейфец, Иегуди Менухин, Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн. В круг его знакомых входили финансовый магнат Джон Рокфеллер, а также будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр.

После переезда в США Лев Термен развёлся со своей первой женой Екатериной Константиновой и женился на танцовщице первого американского негритянского балета Лавинии Вильямс.

Физик-музыкант провел в Америке семь лет. В 1938 году Термена отозвали в Москву. Он тайно уехал из США, оформив на имя владельца фирмы Teletouch Боба Зинмана доверенность распоряжаться его имуществом и управлять патентными и финансовыми делами. Термен хотел взять с собой в СССР и жену Лавинию, но ему сказали, что она приедет позже.

На корабле «Старый большевик» (в условной должности помощника капитана) с трюмами, набитыми лабораторными приборами весом три тонны, много заработавший для отечественной науки, всемирно признанный гением, в 1938 году Лев Термен, наконец, возвращается в Россию. И не может найти работу. Сначала Термен некоторое время безуспешно пытался устроиться на работу в Ленинграде, потом переехал в Москву, но работы не нашёл и там.

В марте 1939 года изобретателя арестовали. Согласно одной из версиий, он обвинялся в причастности к фашистской организации, согласно другой — в подготовке убийства Кирова. Его вынудили признаться, что якобы группа астрономов из Пулковской обсерватории готовилась поместить фугас в маятник Фуко, а Термен должен был послать из США радиосигнал и взорвать фугас, как только к маятнику подойдёт Киров. Особое Совещание при НКВД СССР приговорило Термена к восьми годам лагерей.

Сначала Термен отбывал срок в Магадане, работая бригадиром строительной бригады. Но и там изобретатель не мог отказаться от любимого дела. Сперва он усовершенствовал конструкцию тележки для перевозки камней, создал систему для транспортировки щебня и камней на любую высот,. а после в лагерных условиях собрал терменвокс и выступал в художественной самодеятельности.

Многочисленные рационализаторские предложения Термена привлекли к нему внимание администрации лагеря, и уже в 1940 году он был переведён в туполевское конструкторское бюро ЦКБ-29 (так называемую «туполевскую шарагу»), где проработал около восьми лет. Одним из направлений деятельности Термена была разработка беспилотных летательных аппаратов, управляемых по радио — прообразов современных крылатых ракет.

Еще одна из его разработок — подслушивающая система «Буран», считывающая с помощью отражённого инфракрасного луча вибрации стекла в окнах прослушиваемого помещения. Именно это изобретение Термена было отмечено Сталинской премией первой степени в 1947 году. Но из-за того, что лауреат на момент представления к премии был заключённым, и закрытого характера его работ о награждении нигде публично не сообщалось.

В 1947 году был освобожден, но продолжил работу в закрытых конструкторских бюро в системе НКВД СССР, где занимался, в частности, разработкой подслушивающих систем.

В 1948 году у Льва Термена и его третьей жены Марии Гущиной, которая была младше его на 25 лет, родились две дочери — Наталья и Елена.

В 1958 году Термена полностью реабилитировали, и он продолжил свои «сумасшедшие» проекты: разрабатывал «телеточь» – аппарат для передачи и трансляции на расстоянии осязательных ощущений; «микроскоп времени» – прибор, замедляющий на экране быстротекущие процессы во много сотен раз; занимался гравитационными волнами и проблемами омоложения организма с помощью «живой крови». Создавал и спецтехнику для нужд разведки и контрразведки. Но в начале 1960-х, не найдя общего языка с новым руководством технической службы КГБ, Термен ушёл на пенсию.

С 1964 по 1967 год работал в лаборатории Московской консерватории имени П. И. Чайковского, посвятив все силы разработке новых электромузыкальных инструментов, а также восстановлению всего того, что успел изобрести в 1930-е годы. По некоторым данным, в этот период Термен работал «на общественных началах», безвозмездно.

В 1967 году оказавшийся в консерватории музыкальный критик Гарольд Шонберг узнал во встреченном там человеке Льва Термена. Новость напечатали в газете The New York Times. Эта публикация «буржуазной прессы» вызвала негодование советских руководителей. Студию Термена закрыли, многие его инструменты изрубили топором и выбросили.

В начале 1970-х Льва Сергеевича позвал к себе на кафедру акустики физфака МГУ академик Рем Хохлов.

В главном здании МГУ он проводил семинары для желающих послушать о его работах, изучить терменвокс; на семинары ходили всего несколько человек. Формально Термен числился на должности механика физического факультета МГУ, но фактически продолжал самостоятельные научные исследования - практически до самой смерти. Жил с дочерью Натальей в Москве в двухкомнатной квартире.

В 1992 году неизвестные разгромили комнату Термена в коммуналке на Ломоносовском проспекте. Эта комната, выделенная ему московскими властями по ходатайству В. С. Гризодубовой, использовалась Терменым в качестве лаборатории. Вандалами были разбиты все его инструменты, выкрадена часть архивов. Преступление осталось нераскрытым.

Лев Термен умер 3 ноября 1993 года. Как писали позднее газеты: «…за гробом, кроме дочерей с семьями и нескольких мужчин, несущих гроб, никого не было». Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Чем знаменит

Лев Термен демонстрирует свое изобретение. 1927. Фото: Bettmann, Corbis

Лев Термен вошел в историю как изобретатель первого в мире электронного музыкального инструмента терменвокса, на котором играют без прикосновений, но на его счету и множество других открытий и изобретений. Он также был создателем одной из первых телевизионных систем - дальновидения (1925-26); первой в мире ритм-машины ритмикон (1932); систем охранной сигнализации, автоматических дверей и освещения; первых подслушивающих устройств.

О чем надо знать

Помимо терменвокса, пожалуй, самой нашумевшей разработкой Льва Термена является подслушивающее устройство «златоуст» - микроскопический жучок, работающий без проводов и батареи на основе высокочастотного резонанса, который был спрятан в вырезанном из дерева гербе США. В 1945 году герб был подарен американскому послу Авереллу Гарриману пионерами в «Артеке». Он провисел в кабинете посла в Москве восемь лет: из-за того, что жучок приводился в действие дистанционно и работал без батарей, обнаружить его не удавалось.

Над созданием пассивного жучка, дистанционно приводимого в действие, Термен трудился с 1939 года в ЦКБ-29 НКВД СССР — вместе с другими заключенными-инженерами. Утверждается, что операцию по созданию «златоуста» курировал лично Лаврентий Берия.

Прямая речь

Академик Иоффе в «Правде»: «Совершенно исключительный успех имели везде за границей выступления сотрудника Физико-технического института Л. С. Термена с радиомузыкой. В парижской Большой Опере за 35 лет не было такого наплыва и такого успеха»

Альберт Эйнштейн о терменвоксе: «Свободно извлекаемый из пространства звук — это совершенно новое явление».

6 фактов о Льве Термене

Православная к моменту рождения Льва семья Терменов имела французские гугенотские корни (по-французски родовая фамилия писалась как Theremin). Предок изобретателя бежал в Россию во времена Великой французской революции Девиз на старинном гербе рода Терменов гасит: «Не более - не менее».

Изобретенному им музыкальному инструменту Лев Термен сперва дал имя «Аэрофон». Однако в первом сообщении о необычных концертах корреспондент «Известий» назвал радиомузыкальный прибор терменвоксом — «голосом Термена». Это название и прижилось.

Большим поклонником Термена является пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр. Музыкант играет на терменвоксе на живых выступлениях, а также использует инструмент в композициях студийных альбомов.

В марте 1991 года, в возрасте 95 лет, Термен вступил в КПСС. На вопрос, зачем он вступает в разваливающуюся партию, отвечал: «Я обещал Ленину».

В 1992 году в Москве был создан «Термен-центр», ставящий главной своей задачей поддержку музыкантов и звуковых художников, работающих в области экспериментальной электроакустической музыки. Лев Термен не имел никакого отношения к созданию этого центра и возражал против использования своего имени в его названии.

О Льве Термене был в 2009 году снят документальный фильм «Пережить тирана. Фауст ХХ века».

Материалы о Льве Термене

История о том, как из электроизмерительного прибора родилась электромузыка

Лев Термен: изобретатель, музыкант, шпион…

Биография Льва Термена на сайте «Чтобы Помнили»

Статья о Льве Термене в Википедии