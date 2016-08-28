Госдеп отказался комментировать задержание россиянина

Глава пресс-службы Госдепартамента США Элизабет Трюдо отказалась отвечать на вопрос о задержании в Ереване гражданина РФ Сергея Миронова.

За комментариями в данной связи Трюдо предложила обратиться к властям Армении: «По этому вопросу мы перелагаем вам обратиться к местным властям».

Напомним, 27 августа стало известно, что в Ереване по запросу властей США был задержан гражданин России Олег Миронов. Предположительно, он подозревается в отмывании денег и передаче «каких-то технологий».