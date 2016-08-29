Рейс Air France на 48 часов задержали из-за мыши

На двое суток был задержан рейс авиакомпании Air France из столицы Мали Бамако в Париж. Как сообщает русская служба ВВС, причиной стала мышь.

Грызун смог проникнуть в кабину пилотов. Опасность возникла из-за того, что мышь могла перегрызть кабели и электропроводку.

Пассажиров рейса разместили в местных гостиницах, и они получат компенсацию за задержку. Представитель Air France Кристоф Помье выразил им свое сочувствие, подчеркнув, что безопасность пассажиров является приоритетом компании.

48 часов потребовалось авиакомпании для того, чтобы выяснить, не попортила ли мышь важные кабели. Кроме того, Air France не располагает достаточным числом сотрудников в Бамако, которые могли бы заменить пилотов.

Рейс вылетел в Париж в воскресенье вечером.