Московский водитель получил штраф за тень от машины

В Москве водитель заявил, что его оштрафовали за пересечение тенью его автомобиля сплошной полосы разметки на дороге. Об этом сообщает автомобильный интернет-портал Drive2.ru.

Инцидент произошел 25 августа в районе пересечения МКАД и Липецкой улицы.

Владелец авто отметил, что он уже отправил в ГИБДД жалобу на штраф и ждет ответа.

Пока в правоохранительных органах не стали комментировать случившееся.