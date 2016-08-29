29 августа 2016, 09:34
Московский водитель получил штраф за тень от машины
В Москве водитель заявил, что его оштрафовали за пересечение тенью его автомобиля сплошной полосы разметки на дороге. Об этом сообщает автомобильный интернет-портал Drive2.ru.
Инцидент произошел 25 августа в районе пересечения МКАД и Липецкой улицы.
Владелец авто отметил, что он уже отправил в ГИБДД жалобу на штраф и ждет ответа.
Пока в правоохранительных органах не стали комментировать случившееся.
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