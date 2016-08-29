Работники «АвтоВАЗагрегата» вышли на трассу требовать зарплату

Работники тольяттинского завода «АвтоВАЗагрегат» вышли на трассу М-5 на митинг с требованием выплатить им зарплаты. Об этом сообщает «Тольятти Онлайн».

Издание сообщает, что специалисты предприятия собрались на пешеходном переходе ВСО-5. Люди с плакатами «Козлов, отдай наши деньги!» и «Козлов, верни рабочие места! Наши дети хотят кушать!» требуют от директора завода зарплаты, которые он не выплачивает уже около года. В паблике «Происшествия Тольятти» сообщалось, что разрешение на митинг получено.

Однако на аппаратном совещании мэр города Сергей Андреев сообщил, что гражданам не выдавалось разрешения на проведение каких-либо демонстраций. Он подчеркнул, что заявление на проведение митинга подавалось, но из-за того, что остановка, на которой пожелали собраться граждане, расположена на федеральной трассе, мэрия не согласовала и не разрешала проведение демонстрации, сообщает TLT.ru.

Андреев также сообщил, что сотрудникам предприятия выплачено 2/3 задолженностей, но некоторые дочерние предприятия «АвтоВАЗагрегата» еще не выплатили долги.