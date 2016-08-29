Скончался раненный при нападении на пост ДПС в Балашихе полицейский

Сотрудник дорожной полиции, пострадавший при нападении на пост ДПС в подмосковной Балашихе, скончался в больнице, сообщает РИА Новости.

«Умер 29 августа в 01:00», — сообщили агентству в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского, куда пострадавший был переведен из больницы в Балашихе.

Ранее сообщалось, что раненому полицейскому Михаилу Балакину была проведена операция в больнице Балашихи, после которой его состояние оставалось тяжелым.

22 августа начальник ГУ МВД России по Подмосковью генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков наградил за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей лейтенанта полиции, инспектора ДПС Валерия Панкова наручными часами с символикой.

17 августа двое преступников, приезжие из Чечни, вооруженные огнестрельным оружием и топорами, напали на пост ДПС в Подмосковье. В результате двое сотрудников полиции получили тяжелые ранения. Однако правоохранителям удалось застрелить бандитов: одного при нападении, второго при задержании.

Позже запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Подмосковье.