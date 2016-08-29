Bloomberg увидел негативное влияние «диверсии в Крыму» на экономику России

История с украинской «диверсией» в Крыму может негативно сказаться на восстановлении экономики России, пишет Bloomberg.

Как считают опрошенные агентством эксперты, ухудшение отношений с Украиной подорвет доверие инвесторов, сохранит санкции Запада, а также усилит отток иностранного капитала, так как президент РФ Владимир Путин на фоне новых внешних раздражителей не будет сфокусирован на экономических реформах внутри страны. Все это, по мнению аналитиков, ослабит рубль и заставит Центробанк проводить более осторожную политику.

Bloomberg отмечает, что после «диверсии» в Крыму, устроенной, по данным Москвы, властями Украины, уменьшилось число тех, кто допускает снятие санкций ЕС с России в течение ближайших 12 месяцев. С такой возможностью согласились 52% опрошенных, тогда как до инцидента в Крыму так считали 69%. Снятие американских санкций допускают лишь 10% (до «диверсии» так считали 19%).

О том, что из-за «диверсии» к России упадет доверие инвесторов, заявили 76% опрошенных экономистов. Усиление оттока капитала предсказывают 62%.