Суд продлил срок следствия по «болотному делу» до 2017 года

Басманный суд Москвы продлил срок действия по делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года до 6 марта 2017 года. Об этом пишет РИА Новости.

Следователи потребовали продления ареста двух фигурантов дела — Максима Панфилова и Дмитрия Бученкова.

Оба фигуранта свою вину не признают. Адвокат Панфилова Сергей Панченко рассказал агентству, что специалисты института Сербского завершили экспертизу и диагностировали у его клиента хроническое расстройство личности. Официально результаты обследования пока не оглашены.

Защитник Бученкова утверждает, что его подзащитный не был в Москве в день беспорядков, и у него есть алиби.

8 апреля 2016 года СМИ сообщили, что суд арестовал нового фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова до 7 июня 2016 года. Он обвиняется в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Следствие утверждает, что во время беспорядков на Болотной площади он сорвал шлем с офицера полиции. Панфилов своей вины не признал, а его защита попросила рассмотреть дело в закрытом режиме из-за синдрома Туретта, которым страдает мужчина.

Лидер неформального леворадикального движения «Автономное действие» Дмитрий Бученков также обвиняется в участии в массовых беспорядках, в применении насилия к представителю власти, и вины не признает. Следователи считают, что во время массовых беспорядков на Болотной площади он умышленно нанес несколько ударов полицейскому, а также вместе с другими участниками столкновений перевернул шесть кабин мобильных туалетов, чем нанес государству ущерб на сумму 73 тысячи рублей.