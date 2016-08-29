В США скончался последний в стране Герой Советского Союза

В Чикаго на 95-м году жизни умер последний из проживавших в США героев Советского Союза Степан Борозенец, сообщает РИА Новости.

Такой информацией с агентством поделились в Ассоциации ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Воздушно-десантных войск стран бывшего СССР, проживающих в США и Канаде.

Как уточнили в организации, летчик оставался гражданином России. В последнее время Степан Борозенец жил в доме престарелых. Его похороны состоятся в Чикаго во вторник.

Степан Борозонец родился 22 августа 1922 года в Казахстане. В годы Великой Отечественной войны он был летчиком-штурмовиком. В 1945 году получил звание героя Советского Союза. После войны он продолжил службу в Вооруженных силах СССР. Преподавал в Харьковском военном авиационном училище после отставки. В 1995 году уехал в Чикаго на лечение и остался там жить.