Российские туроператоры предоставили первые программы отдыха в Турции

Российские туроператоры начали предоставлять программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

После подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления «Об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией» российские авиакомпании начали подавать заявки в Росавиацию на разрешение осуществления нерегулярных рейсов в Турцию. Ожидается, что стоимость туров будет на 20-30% ниже, чем регулярные рейсы.

АТОР сообщает, что глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о 15 российских авиакомпаниях, подавших заявки, которые уже работали на этом направлении ранее.

Первая чартерная программа Москва-Анталия начнет работу 2 сентября и будет выполнять 5 рейсов в неделю до конца октября.

Однако АТОР предполагает, что пассажиропоток будет небольшим. Кроме того, цены на турпакет будут зависеть и от турецких отельеров.

«Как ожидается, турецкие гостиницы не будут завышать цены, поскольку сезон уже заканчивается, и отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из России, чтобы получить загрузку на бархатный сезон», — сказано на сайте АТОР.