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29 августа 2016, 07:51
Мемория

Мемория. Михаил Чехов

Михаил Чехов. 1929
Михаил Чехов. 1929
mihail-chehov.ru

29 августа 1891 года родился актер и театральный педагог Михаил Чехов

 

Личное дело

Михаил Александрович Чехов (1891 – 1955) родился в Петербурге в семье литератора Александра Чехова, брата знаменитого писателя. С 1907 года учился в Театральной школе имени А. С. Суворина при театре Литературно-художественного общества. Еще во время учение с успехом выступал в спектаклях. После окончания школы принят в труппу Суворинского театра, где выступал с сентября 1911 по апрель 1912.

26 апреля 1912 года Михаил Чехов встретился с Константином Станиславским и прочитал ему монологи Федора из «Царя Федора» А.К.Толстого и Мармеладова из «Преступления и наказания». Станиславский пригласил актера в Московский художественный театр. 16 июня Михаил Чехов был зачислен в труппу МХТ. Первой его ролью в этом театре был Васька в пьесе Тургенева «Нахлебник». Во второй половине 1912 года при Московском художественном театре организуется первая студия как «собрание верующих в религию Станиславского» (по выражению Михаила Чехова). Студией руководили Леопольд Сулержицкий и Евгений Вахтангов. Там ставились «Гибель надежды» Г. Гейерманса, «Калики перехожие» В. Волькенштейна, «Сверчок на печи» по Ч. Диккенсу, «Праздник мира» Г. Гауптмана, «Потоп» Г. Бергера. Именно небольшой зал студии, где сто зрительских мест были максимально приближены к сцене, что требовало от актеров особой психологической детализации и даже нервной обостренности чувств, стал местом, где Михаил Чехов сыграл большинство ролей. На основной сцене МХТ он был занят преимущественно в массовых сценах, самое заметной ролью стал Епиходов в «Вишневом саде».

В 1916 году начались репетиции «Чайки», где Михаил Чехов должен был исполнить роль Треплева. В это время у актера началась тяжелая депрессия, вызванная разводом и самоубийством двоюродного брата Владимира. В итоге он так и не смог сыграть в «Чайке». Восстановить душевные силы Михаил Чехов смог благодаря частной актерской студии, которую открыл в своей квартире в Газетном переулке. В 1919 году Михаил Чехов опубликовал первые статьи о подготовке актеров «О системе Станиславского» и «Работа актера над собой». На следующий год он стал преподавать в студии Пролеткульта и Студии имени Федора Шаляпина.

Также в 1920 году Михаил Чехов с успехом сыграл Мальволио в «Двенадцатой ночи». А два года спустя появилось сразу два спектакля, принесших актеру славу: «Эрик XIV» А.Стриндберга, где он исполнил заглавную роль, и «Ревизор», в котором он сыграл Хлестакова. О Хлестакове в исполнении Михаила Чехова актер Василий Лужский вспоминал: «…громадный успех, такой, какого не видел еще ни один актер на сцене МХАТ». Вскоре Чехов с труппой студии МХАТа отправился на гастроли по Эстонии, Латвии, Германии и Чехословакии. После возвращения в Москву возглавил Первую студию, которая в августе 1924 года была преобразована в отдельный театр – МХАТ 2-й. Михаил Чехов начал использовать во время репетиций с актерами собственные упражнения, которые он разработал в своей студии. Выдающимися постановками этого периода стали «Гамлет» (1924) и «Петербург» А. Белого (1925). В 1927 году Чехов играл Хлестакова с артистами ленинградского Большого драматического театра, затем с труппой Малого театра, поставил пьесу А. Сухово-Кобылина «Дело», в которой исполнил роль Муромского. На следующий год была напечатана первая книга Михаила Чехова «Путь актера».

В мае 1928 года Михаил Чехов получает двухмесячный отпуск для лечения в Германии. Немного позднее он присылает письмо в Главискусство с просьбой продлить отпуск еще на год. В Берлине работает в театре «Каммершпиле» Макса Рейнхардта в качестве актера и режиссера, пытается организовать собственный театр в Чехословакии, но этот проект не удается из-за недостатка средств. В 1931 году на собранные пожертвования арендовал театральное здание в Париже, где пьесой «Эрик XIV» открылся «Театр Чехова». В 1932 году Михаил Чехов ставил спектакли в Национальном театре в Риге, а сам играл на сцене Рижского театра русской драмы. Затем вел занятия по технике актерского мастерства в Литовском государственном театре в Каунасе, где поставил ряд спектаклей по пьесам Шекспира. В 1935 году «Театр Чехова» совершил гастрольную поездку в Нью-Йорк. Затем Михаил Чехов переносит свой театр и студию в Англию, в Дартингтон-холл, где работает в течение трех лет. Затем «Театр Чехова» переезжает в США.

После войны открывается «Актерская мастерская» Михаила Чехова – учебный центр для подготовки актеров, который существует и в наши дни. Сначала на русском, а потом на английском языке выходит книга Михаила Чехова «О технике актера». Умер Михаил Чехов в Беверли-Хиллз 1 октября 1955 года.

Чем знаменит

 
Михаил Чехов в роли Гамлета. МХАТ, 1924

Хотя многие театральные роли Михаила Чехова пользовались успехом, в историю он вошел в первую очередь как великий театральный педагог, принесший в США школу Станиславского и развивший на ее основе собственную технику актерского мастерства. Его учениками были Грегори Пек, Мэрилин Монро, Ингрид Бергман, Энтони Куин, Джеймс Дин, Энтони Хопкинс, Клинт Иствуд, Гарри Купер, Джек Николсон. Исследованием его наследия и пропагандой метода подготовки актеров занимается Ассоциация Михаила Чехова.

О чем надо знать

В начале 1910-х Михаил Чехов узнал об антропософском учении австрийского философа Рудольфа Штейнера и вскоре стал его убежденным последователем. В работах Штейнера, в частности, был предложен новый подход к актерской речи и драматическом искусстве, что Чехов использовал при создании собственной системы подготовки актеров. Некоторые исследователи считают, что антропософия помогла Чехову преодолеть духовный кризис и открыть новые пути в искусстве.

Прямая речь

Пять-шесть лет тому назад я переживал жгучий стыд! Я не переносил себя как актера, я не мирился с театром, каким он был в то время (таким он остался еще и теперь). Я точно и ясно сознавал, что именно в театре и в актере выступает как уродство и неправда. Как громадную организованную ложь воспринимал я театральный мир. Актер казался мне величайшим преступником и обманщиком. Вся театральная жизнь представлялась мне сферой огромных размеров, и в самом центре этой сферы, как искра, вспыхивала ложь. Искра вспыхивала в то время, когда зрительный зал был наполнен публикой, а сцена — актерами. Между сценой и зрительным залом вспыхивала ложь! В громадной же сфере театральной жизни шла непрестанная работа, кипучая работа: книги о театре, об актере, о режиссере, «искания», «опыты», студии, школы, лекции, критики, суждения, обсуждения, диспуты, споры, восторги, очарования и разочарования, гордыня, великая гордыня и рядом с ней деньги, чины, преклонения, страх… громадные здания, рассеянные по всей территории страны, штаты, и среди них лица почтенные, полупочтенные и совсем не почтенные… все это живет, движется, волнуется, кричит (громко кричит!), стремительно летит с различных точек периферии сферы к ее центру и там разрешается вспышкой, искрой, ложью!

Из книги «Путь актера»

УПРАЖНЕНИЕ 1. Выберите простой предмет. Рассмотрите его. Чтобы избежать «гляденья» на предмет — опишите для себя его внешний вид.
Проделайте внутренне (психологически) все четыре действия, составляющие процесс внимания: держите предмет, притягивайте его к себе, устремляйтесь к нему, проникайте в него, как бы стараясь слиться с ним. Каждое из этих действий проделайте сначала отдельно, потом вместе, соединяя по два, по три и т. д.
Продолжайте упражнение, следя за тем, чтобы ни органы ваших чувств, ни мускулы тела не напрягались излишне.
Меняйте объекты вашего внимания в такой последовательности:
1. Простой, видимый предмет.
2. Звук.
3. Человеческая речь.
4. Простой предмет, вызванный в воспоминании.
5. Звук, вызванный в воспоминании.
6. Человеческая речь (слово или одна фраза), вызванная в воспоминании.
7. Образ человека, которого вы хорошо знаете, вызванный в воспоминании.
8. Образ, взятый из пьесы или литературы.
9. Образ фантастического существа, пейзажа, архитектурной формы и т. п., созданный вами самими.
Упражняйтесь до тех пор, пока внимание с его четырьмя действиями не станет для вас легко выполнимым единым душевным актом.
Сосредоточив внимание на объекте, начните одновременно выполнять простые действия, не имеющие к объекту внимания прямого отношения: держа, например, в сфере внимания образ человека, в данный момент отсутствующего, начните убирать комнату, приводить в порядок книги, поливать цветы или делать любое легко выполнимое действие.
Постарайтесь уяснить себе при этом, что процесс внимания протекает в душевной сфере и не может быть нарушен внешними действиями, одновременно с ним совершаемыми.
Следите, чтобы внимание по возможности не прерывалось.
Не доводите себя до утомления, в особенности вначале. Регулярность в упражнениях (два-три раза в день) важнее, чем их длительность. Время от времени возвращайтесь к первоначальным, более простым упражнениям.

Из книги «О технике актера»

Третьего дня я обедал у Александра. Его жена кончила кулинарные курсы и в самом деле готовит кушанья великолепно. А сын его Миша удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек.

Из письма А. П. Чехова от 7 февраля 1895 года

Быть может, в первый раз за все те восемь десятилетий, которые насчитывает сценическая история Ревизора на русской сцене, явлен наконец-то тот Хлестаков, о котором писал сам Гоголь.

Журнал «Вестник театра» о спектакле «Ревизор» (октябрь 1922)

Его игра не поддается описанию, даже если бы я окончательно изгрыз свой карандаш, мне все равно не удалось бы выразить словами ни одного из нетерпеливых, стремительных, резких движений его аристократической руки.

Из статьи Карела Чапека, посвященной гастролям МХАТа в Чехословакии

4 факта о Михаиле Чехове

  • Как киноактер Михаил Чехов дебютировал в 1913 году в роли Михаила Федоровича в фильме «Трехсотлетие царствования дома Романовых».
  • До отъезда из России Михаил Чехов снялся в семи немых фильмах. Три роли в кино он сыграл в 1929-1930 годах в Германии и еще в десяти фильмах снялся в 1940-х – 1950-х годах в США.
  • За роль в фильме Хичкока «Завороженный» (Spellbound, 1945) Михаил Чехов был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
  • В 1914 году Михаил Чехов тайно обвенчался с актрисой Ольгой Книппер, племянницей Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. Брак продлился менее четырех лет. В 1920 году Ольга Чехова уехала в Германию, где прославилась как актриса театра и кино. Известными немецкими актрисами стали также дочь Михаила и Ольги Чеховых Ада и внучка Вера.

Материалы о Михаиле Чехове

Статья о Михаиле Чехове в русской Википедии

Статья о Михаиле Чехове в энциклопедии «Кругосвет»

Михаил Чехов на сайте «Театральная библиотека Сергеева»

Сайт, посвященный Михаилу Чехову

Галина Ростова «Майкл Чехов»

 

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