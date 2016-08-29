Экспертиза «Полит.ру»: Число чартеров в Турцию будут регулировать «в ручном режиме»

Регулировать число чартеров в Турцию авиакомпании совместно с туроператоры будут, что называется, «вручную». Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Андрей Гаврилов, президент Ассоциации «Альянс туристических агентств», комментируя тему возобновления чартерного сообщения России и Турции.

«Чартерные самолеты полетят в Турцию уже в воскресенье-понедельник, то есть 4-5 сентября. Что касается возможного роста спроса на путевки, то надо отметить, что спрос - понятие комплексное. Те, кто ждал и хотел в сентябре или начале октября съездить в Турцию, конечно, теперь туда поедут. Сегодня-завтра операторы определят цены и начнут продажу.

Естественно, цены будут ниже, чем на регулярные рейсы. Чартерная программа обеспечивает перелет в среднем на 20-30% дешевле. Другой вопрос - что сами чартерные программы будут не столь масштабными, как в 2015 году. Тогда эти программы рассчитывались на весь сезон, с мая по сентябрь, и это были большие объемы, большие частоты. Поэтому и цена одного кресла при такой большой программе была ниже, чем когда речь идет о программе на полтора месяца перелетов, причем даже частота этих рейсов еще неясна.

Сколько рейсов в неделю буду загружать операторы, будет зависеть от реального спроса, который мы сейчас будем наблюдать в связи с возобновлением чартерных перевозок. В принципе, пик сезона пройден, но, может быть, 200-300 тысяч российских туристов чартерами удастся перевезти. Это пока что предварительная оценка - операторы будут смотреть за этим, оценивать наполняемость и управлять процессом буквально "в ручном режиме". И по ситуации будут закладываться на увеличение чартеров - или на сохранение их на том уровне, с которого сейчас будут начинать.

Один, два, три рейса в неделю сначала - а дальше уже все будет зависеть от того, как пойдут продажи. На основе этих данных туроператоры совместно с авиакомпаниями и будут выстраивать свои производственные программы», - сказал Андрей Гаврилов.

О том, что Россия отменила ограничения на чартерные рейсы в Турцию, стало известно 28 августа. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Чартеры между Россией и Турцией были отменены после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. После письма турецкого президента Реджепа Эрдогана с извинениями президент России Владимир Путин поручил снять ограничения. Однако процесс затормозился из-за попытки переворота в Турции.