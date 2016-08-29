Эксперт Георгий Чижов: Недовольство цыганами в Лощиновке могло достичь критической массы

Возможно, в отношениях жителей села Лощиновка в Одесской области с цыганской общиной накопилась уже некая «критическая масса» недовольства. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментируя информацию об исчезновении цыган из села Лощиновка Одесской области.

«Мы не знаем всех деталей случившегося. Насколько я понимаю, решение о выезде все же принято цыганской общиной самостоятельно – понятно, что под давлением обстоятельств, но это, в любом случае, не насильственная депортация всех из-за предполагаемой вины одного. Ну, значит, так сложились отношения с местным населением.

Это, конечно, такие пережитки прошлого, и об этом не очень любят говорить, но это касается и России, и Украины, и (в меньшей степени) других стран Восточной Европы: что отношение цыганских общин с теми общинами, рядом с которыми или внутри которых они живут, как правило, оказываются неурегулированными. Цыган более или менее обоснованно подозревают в торговле наркотиками, воровстве и так далее.

Собственно, почти в любом российском городе на окраине есть цыганские поселки; ну, и в украинских зачастую – наверно, даже меньше. И иногда действительно возникает проблема коллективной ответственности, причем цыганам по менталитету она, пожалуй, даже более понятна. Что же касается украинцев, то их солидарные действия против цыганской общины – скорее, обратная сторона того, что в последние годы украинцы научились самоорганизовываться, противостоя какой-то несправедливости.

Буквально только что была новость о том, как полицейские, предположительно, убили мужчину – при задержании или как-то иначе – в Николаевской области, в райцентре Кривое Озеро. И население там поднялось и едва не взяло штурмом отделение полиции. Это впервые после времен Януковича, когда возникает самоорганизация.

В этой ситуации, конечно, общественное мнение было на стороне местной общины. Результатом их выступления стала отставка всего руководства полиции Николаевской области, не говоря уже о местной районной полиции. И, кроме того, шесть предполагаемых виновников убийства были арестованы.

Ну, вот когда это происходит против полиции, которая вооружена и порой нарушает права людей, этому все сочувствуют. А когда примерно та же самоорганизация направлена против этнической общины, это, конечно, очень некрасиво. Хотя не нам судить, какие там были основания и первые это столкновения между цыганами и местными жителями.

Возвращаясь к вопросу, почему все-таки из ситуации вышли так экзотически: видимо, там накопилась некая критическая масса, если уж сама цыганская община согласилась уйти. Потому что они вполне могли занять позицию "мы – граждане Украины, защищайте нас", и, скорее всего, властям не оставалось бы ничего другого, кроме как защищать.

Видимо, община просто понимает – признавая вину или нет, не знаю – что ничего хорошего в этом населенном пункте не будет», – объяснил Георгий Чижов.

О том, что цыгане приняли решение покинуть Лощиновку, заявила 28 августа глава Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова. По ее словам, договорились, что с утра 29 августа полиция обеспечит охрану цыган, чтобы те могли вывезти вещи.

Однако 29 августа спикер главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Якубенко заявила, что к моменту приезда полиции все цыгане из Лощиновки исчезли.

Конфликт с цыганами в Лощиновке разгорелся после того, как 27 августа в одном из заброшенных домов была найдена убитая 8-летняя девочка. По подозрению в убийстве задержали одного из цыган. ​Узнав о случившемся, жители Лощиновки начали громить дома цыган и требовать их выселения.

Как передает информационное агентство РБК, по данным СМИ, многие соседи задержанного по подозрению в убийстве срочно покинули село.