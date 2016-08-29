Эксперт Георгий Чижов: У нового главы АП Украины в большой политике пока нет лица

У нового руководителя администрации президента Украины в большой политике пока нет известности, нет своего лица, так что его назначение не может трактоваться как сигнал о том, в какую сторону будет двигаться администрация. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», комментируя информацию о назначении нового руководителя администрации президента Украины.

«Что существенно? Что ушел наконец Борис Ложкин, фигура неоднозначная. Он, впрочем, пытался всех мирить и был искусным переговорщиком между различными группами. Это в основном и выдвигалось как основное обвинение против него – что он всегда был очень ловким переговорщиком.

Но, насколько я понимаю, в отставку его никто не отправлял – это была его собственная инициатива. Собственно, он и раньше говорил, что хочет покинуть этот пост, что он "сделал свое дело".

Интересно, что администрацию президента не возглавил ни Валерий Чалый (бывший замглавы администрации президента, а сейчас – посол Украины в США), ни Виталий Ковальчук (бывший заместитель Виталия Кличко по партии "УДАР"). Ожидалось, что это будет кто-то из них; ходят даже слухи, что Валерию Чалому было предложено занять эту должность, но он попросил президента его туда не назначать.

Валерий Чалый – последовательный сторонник сближения Украины не только с Евросоюзом, но и с НАТО, последовательный "евроатлантист". С другой стороны, он ученый. То есть его назначение воспринималось бы как четкий, определенный вектор развития.

А вот Виталий Ковальчук – фигура, которую связывают с прежними практиками, практиками договоренностей (причем не всегда бескорыстных). Ковальчук сейчас, будучи замглавы администрации президента, как считается, работает с депутатским корпусом, обеспечивая нужные результаты голосований. Его назначение тоже могло бы означать, что администрация президента движется в какую-то определенную сторону.

А теперь наступает некая неясность, потому что Игоря Райнина мы представляем несколько хуже. На посту губернатора Харьковской области он считается достаточно взвешенным: он тоже сумел сбалансировать все интересы сил. Но в большой украинской политике у него пока нет своего лица и своей известности. Тут придется смотреть», – объяснил Георгий Чижов.

О том, что руководителем администрации президента Украины теперь станет председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин, стало известно 29 августа. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде, народный депутат Алексей Гончаренко.

Райнин сменит Бориса Ложкина.