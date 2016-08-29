Правительство поручило найти виновных в срыве программ развития госкомпаний

Вице-премьерам правительства России поручено добиться от государственных компаний выполнения долгосрочных программ развития (ДПР), а также привлечь к ответственности сотрудников ведомств, срывающих планы по реализации ДПР, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Задачей Аркадия Дворковича, Дмитрия Рогозина и Александра Хлопонина является контролирование выполнения ДПР и оценка ключевых показателей эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных компаний. Аналогичную работу поручено проводить Министерству транспорта, Министерству сельского хозяйства, Минкомсвязи и другим профильным ведомствам.

Как отмечают источники издания в правительстве, ДПР пока не стали реальным инструментом управления, поскольку на данный момент нет аудита результатов. При этом многие компании не отчитываются по своим ДПР перед правительством.

Долгосрочные программы развития госкомпаний рассчитаны на пять лет, они содержат цели, задачи и основные направления развития бизнеса; целевые финансово-хозяйственные показатели деятельности; прогнозы, а также ответственность менеджмента за достижение KPI.

Ранее сообщалось, что российские министерства готовят реформу системы вознаграждения руководителям госкомпаний.