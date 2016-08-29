Медведев пообещал пересмотреть получение гражданства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал дать поручение по изучению упрощения предоставления российского гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс».

На форуме «В единстве с Россией» представитель российской диаспоры в Турции попросил изменить критерии получения гражданства для детей, родившихся в смешанных семьях.

«Здесь говорили об изменении в законодательство о приобретении гражданства. Это всегда очень сложный вопрос, но это не значит, что то, что есть должно остаться на века. Критерии определения гражданства очень сильно поменялись против тех критериев, которые использовались в конце 19 - начале 20 века», — сказал Медведев.

Он предположил, что эту проблему можно рассмотреть под новым углом, и обещал дать поручения по ее изучению.

На поступившее из зала предложение провести конгресс соотечественников в Крыму, премьер-министр ответил, что это «хорошая идея», сообщает РИА Новости. Медведев заверил присутствующих, что все высказанные на форуме предложения не останутся без реакции правительства.