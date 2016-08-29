«Эксмо» потребовало от «Яндекса» удалить пиратские ссылки

Ассоциация по защите авторских прав в интернете от имени издательства «Эксмо» потребовала в суде от компании «Яндекс» удалить из выдачи ссылки на пиратские сайты. Об этом сообщает РБК.

Данный иск поступил в Мосгорсуд.

По словам главы АЗАПИ Максима Рябыко, издательство не устраивает наличие в выдаче поисковика ссылок на торрент-трекер RuTracker. Ресурс предлагает скачать незаконно размещенные литературные произведения, права на которые принадлежат «Эксмо».

Рябыко пожаловался, что «Яндекс» так и не ответил на письменный запрос издательства по этому вопросу.

Глава АЗАПИ в комментарии «Газете.Ru» пояснил, что в данном иске речь идет о блокировке в рамках о предварительных обеспечительных мер. В случае положительного решения Мосгорсуда иск к «Яндексу» от имени «Эксмо» будет подан в течение 15 дней.