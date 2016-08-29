Партии продолжают искать ударные темы и инструменты перед выборами

Кампания по выборам в Госдуму приближается к решающему этапу, однако многие партии продолжают делать ставку на встречи с избирателями во всех регионах страны, игнорируя при этом потенциал социальных сетей и интернет-технологий.

Члены партии «Единая Россия» пытаются укрепить свои слабые места, например, в рамках мероприятия «Зеленый щит» организовывают открытие дендрариев по всей стране, рассчитывая таким образом убедить избирателей, что вопросы экологии для ЕР входят в список приоритетных.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сфокусировался на агитации в Москве, сделав акцент на растущих расходах для родителей школьников. Глава ЛПДР отметил, что школьникам приходится носить слишком тяжелые портфели, и в качестве решения этой проблемы предложил переход на учебники с мягкой обложкой.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пытается достучаться до сердец избирателей с помощью «общественных приемных», сеть которых была организована партийными функционерами в регионах.

Члены КПРФ продолжили эксплуатировать патриотическую тему в рамках своей агитационной программы. «Коммунисты России» решили использовать для укрепления позиций события 25 летней давности и проводили мероприятия в честь годовщины «августовского путча».

«Яблоко» сделало ставку на социальную активность молодых лидеров.

Подробнее - см. в материале «Избирательная кампания: хроника».