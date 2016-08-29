В Чечне по решению Кадырова объявлен режим ЧС

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом он написал в своем Instagram.

«В понедельник провел заседание оперштаба по ликвидации ЧС, вызванной ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом. Глава минэкономтерразвития ЧР Абдула Магомадов доложил, что стихия вызвала разрушения в 4 районах — Грозненском, Надтеречном, Урус-Мартановском и в городе Грозном», — отметил Кадыров.

По его словам, ураган привел к частичному или полному разрушению кровель 372 домов, среди которых 27 многоквартирных.