В Чечне по решению Кадырова объявлен режим ЧС
Врио главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом он написал в своем Instagram.
«В понедельник провел заседание оперштаба по ликвидации ЧС, вызванной ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом. Глава минэкономтерразвития ЧР Абдула Магомадов доложил, что стихия вызвала разрушения в 4 районах — Грозненском, Надтеречном, Урус-Мартановском и в городе Грозном», — отметил Кадыров.
По его словам, ураган привел к частичному или полному разрушению кровель 372 домов, среди которых 27 многоквартирных.
Дорогие друзья! В понедельник провел заседание оперштаба по ликвидации ЧС, вызванной ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом. Глава Минэкономтерразвития ЧР Абдула Магомадов доложил, что стихия вызвала разрушения в 4 районах – Грозненском, Надтеречном, Урус-Мартановском и в городе Грозном. В результате режим ЧС объявлен по всей республике. От полученных травм скончалась девушка 1995 года рождения. Еще трое госпитализированы. Произошло полное или частичное повреждение кровель 372 домов, среди которых 27 многоквартирных. Пострадало 22 социально значимых здания – школы, мечети, детсады, больницы, Дома культуры, ссузы и вузы, а также 10 объектов инфраструктуры. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий ЧС в ту же ночь, 27 августа. Я поручил особое внимание уделять восстановлению больниц и школ. Также отметил, что необходимо выявить особо нуждающихся из числа пострадавших граждан и оказать помощь в восстановлении жилья. #Кадыров #Россия #Чечня #Стихия
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 29 2016 в 5:56 PDT