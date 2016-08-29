В Норвегии одним ударом молнии убило более 300 оленей

На юге Норвегии на горном плато на территории парка при ударе молнии погибли более 320 диких северных оленей. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на местные власти.

Это произошло вечером 26 августа в норвежском национальном парке Хардангервидд, который популярен среди туристов.

Властям удалось подъехать к месту происшествия лишь 28 августа.

«Наши люди на месте обнаружили 323 мертвых оленя, из которых пятеро были добиты из-за полученных ими травм», — рассказала представитель агентства по окружающей среде Норвегии.

Погибшие животные находились в радиусе 50 м.