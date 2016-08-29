В Брюсселе у здания института криминалистики взорвалась бомба

В Бельгии неподалеку от здания брюссельского Национального института криминалистики и криминологии произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters,

Взрыв прогремел около 02:30 по местному времени (03:30 мск). По данным местных СМИ, на парковке рядом с лабораторией был подорван автомобиль, что спровоцировало возгорание.

В момент взрыва помещения института были пустыми, при взрыве никто не погиб и не пострадал.

Как уточняет местный телеканал RTL, автомобиль протаранил ворота вуза, и один из сидевших в нем активировал бомбу.