29 августа 2016, 09:15
В Брюсселе у здания института криминалистики взорвалась бомба
В Бельгии неподалеку от здания брюссельского Национального института криминалистики и криминологии произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters,
Взрыв прогремел около 02:30 по местному времени (03:30 мск). По данным местных СМИ, на парковке рядом с лабораторией был подорван автомобиль, что спровоцировало возгорание.
В момент взрыва помещения института были пустыми, при взрыве никто не погиб и не пострадал.
Как уточняет местный телеканал RTL, автомобиль протаранил ворота вуза, и один из сидевших в нем активировал бомбу.
Brand gesticht aan Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in #Brussel 🚔 https://t.co/ohQjPUhJEG pic.twitter.com/yujQS8jLqC— boppinmule (@boppinmule) 29 августа 2016 г.
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