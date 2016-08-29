Турция предоставила России гарантии безопасности в аэропортах

Руководство гражданской авиации Турции предоставило российской стороне гарантии безопасности в аэропортах. Об этом в понедельник сообщил министр транспорта России Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

«От наших турецких коллег мы получили гарантии по усилению мер безопасности в турецких аэропортах, куда будут летать наши чартерные компании. Среди таких мер можно назвать усиленный досмотр — порядка 20% от в целом потока пассажиров непосредственно при выходе на посадку», — рассказал министр.

По его словам, новые меры безопасности включают как личный досмотр с металлоискателями, так и досмотр вещей.

Ранее в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туроператоры начали предоставлять программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки.

Днем ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее авиаперевозчикам осуществлять чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

Чартеры в Турцию были отменены после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. После письма турецкого президента Реджепа Эрдогана российскому лидеру Владимиру Путину с извинениями Путин поручил снять ограничения. Однако процесс затормозился из-за попытки военного переворота в Турции.