Директора гимназии в Петергофе уволили из-за скандала с подделкой оценок

Директор гимназии имени императора Александра II в Петергофе Галина Никитина была уволена за подделку оценок ряда учеников в классных журналах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Ранее преподаватель информатики из гимназии имени императора Александра II, победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2007» Дмитрий Гущин сообщил в своем Facebook, что его уволили из учебного заведения за то, что он якобы отказался подделывать оценки по указанию директора и сообщил об этой истории коллегам.

В своем Facebook Дмитрий Гущин также опубликовал запись слов Галины Никитиной, в которой она отрицала факт подделки, объясняя изменение оценок пересдачей учениками зачетов.