МЭР предложило запрет госзакупок при конфликте интересов

Министерство экономического развития РФ предложило запретить госзакупки в случае наличия конфликта интересов между заказчиком и исполнителем. Это следует из подготовленного ведомством проекта федерального закона о госзакупках, текст которого опубликован на портале regulation.gov.ru.

Предложенные поправки, в частности, предусматривают, что конфликт интересов возникает, если участники процесса госзакупки являются близкими родственниками или состоят в браке. Под категорию участников процесса в этом случае попадают руководители заказчика, члены комиссии по осуществлению закупок, руководители контрактной службы заказчика и контрактном управляющем.

Агентство RNS отмечает в этой связи, что в еще одном федеральном законе о госзакупках предусмотрено ограничение на участие в таких закупках юридических и физических лиц, имеющих конфликт интересов с заказчиком.

В начале августа генпрокурор РФ Юрий Чайка утвердил план борьбы с коррупцией в сфере госзаказа. В документе, среди прочего, предусматривается введение термина «конфликт интересов» при госзакупках госкомпаний, а также предложен расширенный список лиц, на которых распространяется это понятие.

Ранее, 5 июля, этого года генеральный директор «Реставрационной компании» Андрей Аристархов, брат заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова, ушел со своего поста после жалобы депутатов Госдумы от КПРФ, направленной в ФСБ с просьбой проверить его деятельность на наличие «конфликта интересов».