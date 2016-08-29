Интерпол отклонил запросы на розыск Захарченко и Плотницкого

Глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Василий Неволя сообщил, что Интерпол отклонил запросы Украины на розыск руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Сегодня».

Представитель Интерпола сообщил, что организации запрещено вмешиваться в деятельность, имеющую политический, военный, расовый и религиозный характер.

«Интерпол позиционирует себя как политически нейтральную организацию, занимающуюся борьбой с общеуголовной преступностью. При обработке содержащихся в запросах данных анализируется и оценивается соответствие требованиям этих основополагающих статей изложенной фабулы дела. Когда речь идет сугубо о криминальной основе, и все критерии совпали, запрос удовлетворяется генеральным секретариатом, и информация о международном розыске включается в базу данных Интерпола», — сообщил Неволя.