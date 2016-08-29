На Ставрополье убита кандидат в депутаты от ЕР

Кандидата от «Единой России» на выборах депутатов Незлобненского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края Галину Ищенко нашли мертвой в собственном доме, передает РИА Новости.

На теле женщины обнаружили следы насильственной смерти, она была связана.

Как рассказал председатель совета Георгиевского муниципального района Александр Стрельников, за расследование убийства взялись следователи. В местном управлении СК, в свою очередь, пояснили, что считают основным мотивом убийства разбойное нападение, так как из дома Ищенко пропали ювелирные украшения и другие ценности.

Как отметила коллега убитой, что Ищенко «занималась предпринимательской деятельностью, была очень активной», возглавляла Союз индивидуальных предпринимателей Незлобненского сельсовета. Она впервые решила участвовать в выборах.