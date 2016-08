Несмотря на агрессивную риторику в адрес запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ), интервью с перебежчиками и сторонниками ИГ свидетельствуют о том, что они предпочитают его Хиллари Клинтон. Об этом пишет журнал Foreign Аffairs.

Джахадисты поддерживают Трампа потому, что его президентство приведет США к самоуничтожению. В частности, на одном из исламских каналов было отмечено сообщение о том, что победа Трампа на выборах в Белый дом должна быть обеспечена любой ценой.

Анализ разговоров исламистов в чате Telegram показал, что они заинтересованы в республиканском кандидате по трем причинам. Во-первых, своей анти-мусульманской риторикой он усиливает ощущение противостояния Запада и ислама. Во-вторых, его радикальные предложения провоцируют на совершение показательных акций людей, которые чувствуют себя одинокими в чужой стране. В-третьих, сторонники ИГ считают, что Трамп будет нестабильным и нерациональным лидером, и его импульсивность в принятии важных решений ослабит США.

An ISIS supporter recently: “Trump’s arrival in the White House must be a priority for jihadists at any cost!!!” https://t.co/tdlXWLn0lq