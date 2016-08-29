СМИ узнали о планах России и США с осени наносить удары по Алеппо

Россия и США рассматривают возможность начала совместной операции в сирийском Алеппо в середине сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Женеве.

По данным источника, к этому времени в городе и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые не пожелали сложить оружие и выйти через гуманитарные коридоры.

«Оставшиеся в городе боевики будут заблокированы и будут подлежать уничтожению», — подытожил он, указав, что на данный момент неизвестно, будут ли в совместной операции принимать участие ВВС Сирии.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения в СМИ о возможном начале в следующем месяце нанесения совместных российско-американских ударов по боевикам в Алеппо. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

27 августа глава российского МИД Сергей Лавров по итогам 12-часовых переговоров с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что в ближайшее время Москва и Вашингтон намерены представить совместный документ по Сирии. В числе других конкретных шагов, которые уже предприняты Россией и США — обмен информацией о группировках, которые согласились на режим прекращения огня, и тех, кто продолжает активное сотрудничество с террористами.

Между тем, в Пентагоне в тот же день заявили, что США и Россия не могли договориться о скоординированных действиях в Сирии из-за разногласий по поводу различных группировок боевиков — Россия рассматривала их как террористические, а США — как силы «умеренной оппозиции».