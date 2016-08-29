29 августа 2016, 14:42
Следствие по делу Варвары Карауловой завершено
Предварительное следствие по делу студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой) подошло к завершению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Сергея Бадамшина.
«Предварительное следствие по делу завершено. Мы начали ознакомление с материалами дела», — рассказал адвокат.
Напомним, ранее суд принял решение о продлении ареста Карауловой. Студентку обвиняют в попытке участия в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
Напомним, Караулову в числе группы россиян задержали в начале июня 2015 года на турецко-сирийской границе.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое