Дочь Каримова подтвердила его госпитализацию из-за инсульта

Президенту Узбекистана Исламу Каримову в воскресенье, 28 августа, была проведена срочная операция в связи с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщила его дочь Лола Каримова-Тилляева в своем Instagram.

«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния», — написала она.

СМИ сообщили о госпитализации Каримова еще в воскресенье, 28 августа, однако никаких подробностей тогда не уточнялось. В свою очередь, в пресс-службе правительства Узбекистана рассказали, что глава республики находится на стационарном лечении. Каримову предстоит полное медицинское обследование и последующее лечение, которое «потребует определенного времени», добавили в правительстве.