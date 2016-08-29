Исинбаева провела зарядку для военнослужащих РФ на авиабазе в Сирии

Российские спортсмены — призеры Игр-2016 в Рио-де-Жанейро — побывали на авиабазе Хмеймим в Сирии, а чемпионка прошлых Олимпиад Елена Исинбаева провела зарядку с российскими военнослужащими, передает ТАСС.

«Я показывала свои легкоатлетические упражнения, они — свои. Я смогла повторить практически все, что умеют они, кроме одного упражнения — "вертушки", и была этому очень рада. Наша армия сильная», — отметила спортсменка.

Вместе с Исинбаевой в визите в Хмеймим приняла участие олимпийская чемпионка 2016 года в командной сабле Софья Великая, победители Олимпиады в командной рапире Артур Ахматхузин, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов, борец Сослан Рамонов и серебряный призер Игр в пулевой стрельбе Сергей Каменский. В память о пребывании в Хмеймиме российские военные посадили туи, причем рядом с каждым деревом была установлена табличка с написанной на ней фамилией чемпиона.

В начале августа на авиабазе Хмеймим в Сирии выступили саксофонист Игорь Бутман и группа «Уматурман».