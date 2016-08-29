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29 августа 2016, 11:29
Елена Исинбаева Минобороны Олимпийские игры Сирия

Исинбаева провела зарядку для военнослужащих РФ на авиабазе в Сирии

Росиийские летчики на авиабазе «Хмеймим» в Сирии
Росиийские летчики на авиабазе «Хмеймим» в Сирии
Фото: mil.ru

Российские спортсмены — призеры Игр-2016 в Рио-де-Жанейро — побывали на авиабазе Хмеймим в Сирии, а чемпионка прошлых Олимпиад Елена Исинбаева провела зарядку с российскими военнослужащими, передает ТАСС.

«Я показывала свои легкоатлетические упражнения, они — свои. Я смогла повторить практически все, что умеют они, кроме одного упражнения — "вертушки", и была этому очень рада. Наша армия сильная», — отметила спортсменка.

Вместе с Исинбаевой в визите в Хмеймим приняла участие олимпийская чемпионка 2016 года в командной сабле Софья Великая, победители Олимпиады в командной рапире Артур Ахматхузин, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов, борец Сослан Рамонов и серебряный призер Игр в пулевой стрельбе Сергей Каменский. В память о пребывании в Хмеймиме российские военные посадили туи, причем рядом с каждым деревом была установлена табличка с написанной на ней фамилией чемпиона. 

В начале августа на авиабазе Хмеймим в Сирии выступили саксофонист Игорь Бутман и группа «Уматурман».

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