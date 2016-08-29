СМИ назвали имя нового главы управления собственной безопасности ФСБ

Новым главой управление собственной безопасности ФСБ станет Алексей Комков, который до недавнего времени руководил одной из служб в управлении, пишет «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, проект приказа о назначении Алексея Комкова уже подготовлен и в ближайшее время он будет направлен на подпись президенту.

«Новая газета» также утверждает, что Комков уже фактически исполняет обязанности начальника УСБ ФСБ. При этом авторы материала называют его ставленником бывшего главы УСБ Сергея Королева, который недавно возглавил службу экономической безопасности ФСБ.

Ранее СМИ называли среди возможных кандидатов на пост главы УСБ ФСБ первого заместителя начальника управления Олега Феоктистова, который считался одним из наиболее влиятельных сотрудников силового ведомства. Между тем, по данным «Новой газеты», недавно Феоктистов покинул управление собственной безопасности.

В августе в СМИ также появилась информация о том, что бывший руководитель управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России генерал Виктор Воронин может перейти на работу в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В мае 2016 года Воронин ушел в отставку со своей поста в ФСБ. «Новая газета» тогда сообщала, что одной из причин увольнения генерала стало уголовное дело о контрабанде, с которым оказался связан его подчиненный, начальник 7-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров.