Ученые из Калифорнии нашли мутации в мозгу Ленина

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что Владимир Ленин страдал редким генетическим заболеванием. Как передает The Novosib room, именно из-за него лидера российской революции могла постигнуть ранняя смерть.

Согласно исследованием, в организме Ленина происходили мутации, что привело к паралич, который и стал причиной преждевременной смерти.

В частности, ученые выяснили, что у Ленина были окаменевшие сосуды головного мозга. Данное явление может быть вызвано только во время мутации гена NT5E.

Ученые считают, что Ленину заболевание могло передаться по наследству от отца, который также рано умер - в 54 года. Сам вождь скончался в возрасте 53 лет.