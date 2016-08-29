Диего Марадону задержали по подозрению в подделке документов

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса в связи с подозрениями в использовании поддельных документов, сообщает GazettaWorld.

Инцидент произошел еще 28 августа в тот момент, когда бывший спортсмен попытался вылететь в Дубай. 55-летний Марадона в сопровождении своей подруги Росио Оливы прибыл в международный аэропорт имени министра Пистарини.

На паспортном контроле легендарный футболист показал свои документы и билеты, однако стражи правопорядка начали подозревать его в махинациях, и задержали по подозрению в использовании чужих документов. Через какое-то время Марадону отпустили, но он опоздал на рейс.

В интервью изданию Диего Марадона заявил, что его задержание было «политическим». Он связал этот случай с признанием своего внебрачного сына. Экс-футболист сделал это спустя почти 30 лет после его рождения.