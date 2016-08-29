Сестра Марайи Кэри задержана по обвинению в проституции

В США полицейские задержала старшую сестру популярной певицы Марайи Кэри. Ее обвинили в проституции, сообщает телекомпания Fox News.

55-летняя Элисон Кэри была задержана в придорожном мотеле небольшого города Согертис в штате Нью-Йорк. Ее арестовал полицейский под прикрытием.

В настоящее время сестра Кэри помещена в центр предварительного задержания в округе Ольстер. За нее необходимо внести залог в размере 1 тысячи долларов. Суд по делу Кэри пройдет 30 августа.

Как передает полиция, Элисон Кэри активно распространяла информацию о своем родстве со знаменитостью. По данным New York Daily News, Элисон Кэри является ВИЧ-инфицированной.

Отметим, Марайя Кэри неоднократно получала престижную музыкальную премию «Грэмми». Ее состояние оценивают в 500 млн долларов.